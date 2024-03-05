Kütahya'da TIR ile otomobil çarpıştı

Kütahya'da TIR ile Ahmet Said Gökgün'ün (63) kullandığı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 16. kilometresindeki Ahmetoğlu Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, eşi Aynur Gökgün (54) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı Aynur Gökgün, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

