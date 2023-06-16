Kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul Valiliği saat verdi

Son dakika haberi! İstanbul Valiliği, kentte cumartesi günü kuvvetli yağış beklenildiğini belirterek, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu gece ve cumartesi günü sağanak yağış beklendiği, tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava tahmin raporunda İstanbul için havanın gün içinde parçalı bulutlu olacağını, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu.