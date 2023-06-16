Kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul Valiliği saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Cumartesi akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğinden vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul Valiliği saat verdi
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Son dakika haberi! İstanbul Valiliği, kentte cumartesi günü kuvvetli yağış beklenildiğini belirterek, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu gece ve cumartesi günü sağanak yağış beklendiği, tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava tahmin raporunda İstanbul için havanın gün içinde parçalı bulutlu olacağını, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu.

Kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul Valiliği saat verdi - 1

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