Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu genç hayatını kaybetti

Erzincan'da bir kişi, şakalaşırken tüfeğin kazara ateş alması sonucu amcasının oğlunu vurdu. Yaralı kuzen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA 26.08.2020 - 17:47 | Son Güncelleme : 26.08.2020 - 17:58

Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu genç hayatını kaybetti

İstanbul'dan yaz tatili için Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Harmantepe köyüne giden K.S. (20), saat 08.30 sıralarında iddiaya göre evin bahçesinde amcasına ait tüfek elindeyken kuzeni Samet S. (18) ile şakalaştı.

Bu sırada silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki amcasının oğlu Samet S.'ye isabet etti.

Ağır yaralanan Samet S., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

K.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samet S.'nin Trabzon’da hafızlık eğitimi aldığı öğrenildi.

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