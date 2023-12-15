Kuzenlerin kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Mardin’de kuzenlerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesindeki Postane Sokak’ta iki kuzen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.



Birbirini vuranlar kuzenler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Nusaybin Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.