Kuzenlerin kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki kuzen arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 2 kişi yaralandı.

Kuzenlerin kavgasında kan aktı: 2 yaralı

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’de kuzenlerin silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçesindeki Postane Sokak’ta iki kuzen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Birbirini vuranlar kuzenler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Nusaybin Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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