Kuzey Irak uçuşları başladı

Irak Merkezi Yönetiminin 29 Eylül 2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda; Erbil ve Süleymaniye'ye yabancı havayolu şirketlerinin uçuşları durdurulmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından havayolu şirketlerinin uçak seferlerine yeniden başlaması kararı alındı. Eylül ayından beri askıya alınan İstanbul-Erbil seferi THY'nin saat 23.55'te yaptığı uçuşla başladı. Uçuşta 151 bilet satıldığı öğrenildi.



İstanbul'a 3 veya 4 ayda bir kez ailesi ile birlikte gezmeye geldiğini belirten Halil İbrahim şunları söyledi; "Hakikaten çok iyi oldu.Kaç aydır eziyet çekiyoruz. Seferlerin başlaması herkes için faydalı iş ve seyahat için çok iyi oldu"



Eşi ile birlikte İstanbul'a seyahate gelen Bahar Ali ise, "Seferlerin başlaması çok iyi oldu. Uçuşların kesilmemesi tarafındayız. Komşu ülkelerle halkın zarar görmesini istemeyiz. Çok mutluyuz söylenecek bir şey yok. Sık sık İstanbul'a gezmeye geliyoruz" şeklinde konuştu.