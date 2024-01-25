Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kaza: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan şoför Zafer Şimşek, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Sağlık ekipleri yaralanan her 2 aracında şoförünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.



Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekildi.