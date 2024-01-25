Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda gişeye girmek üzere olan TIR’a arkadan gelen beton mikseri çarptı. Kazada araçların sürücüleri yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kaza: 2 yaralı

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’nda beton mikseri, TIR’a arkadan çarptı.

Kaza, 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Eyüpsultan’daki Işıklar Gişeleri, Başakşehir yönünde meydana geldi.

73 FE 685 plakalı beton mikseri, gişelere gireceği sırada önünde bekleyen Adnan Koçlar’un kullandığı 05 AAV 833 plakalı TIR’a çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde kaza: 2 yaralı - 1

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan şoför Zafer Şimşek, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan her 2 aracında şoförünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekildi.

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