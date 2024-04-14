Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Hatay'dan döndüğü öğrenilen otomobilin sürücüsü A.S. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde, kızı S.S. (17) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.



Otomobildeki 2 ve kamyonetteki 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



S.S'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Asri Mezarlığı morguna götürüldü.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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