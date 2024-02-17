Lalezar sergisi Zeytinburnu'nda açıldı

Ressam Rauf Tuncer'in lale serisi çalışmalarından yola çıkarak hazırladığı "Lalezar" sergisi, Zeytinburnu Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluştu. Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre sergide, Tuncer'in kavram olarak laleler ve temsil ettiği değerlere atıfta bulunulan resimleriyle aynı kavram üzerine çalıştığı farklı kompozisyonlar görülebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, Tuncer'in çalışmalarının büyük bölümünde farklı ülkelerin sanatçılarıyla ortak projeler gerçekleştirdiğini ve birçok medeniyeti yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Rauf Tuncer, bütün birikimini kendi olmaya adamış bir ressamdır. Dünyanın belli başlı kültürlerini tanıyarak kendi medeniyetinden, tarihinden, şehrinden beslenerek yaptığı eserleriyle resim sanatımızın yaşayan kaynağı olmuştur. Orhun Abideleri'nden Yenisey Yazıtları'na, Selçuklu mimarisinden Osmanlı kaligrafisine, medeniyet deneyimlerini çağdaş dünyanın ilmeğinden süzerek oluşturduğu birçok seri resme imza atmıştır. Bu eserler ülkemizde ve dünyada yer aldıkları koleksiyonlar aracılığıyla geleceği beslemeye ve belirlemeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.



Sanatçının uzun zamandır üzerinde çalıştığı lale serisinin ilk kez beğeniye sunulduğu sergi, 7 Nisan'a dek, haftanın her günü, 10.00'dan gece yarısına kadar görülebilecek.

