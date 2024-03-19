Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 8 yaralı

Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Abdüllatif Gazzi idaresindeki otomobil, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi çıkışında sol arka lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Abdüllatif Gazzi ile araçta bulunan Muhammed Masri, Mahmut Masri, Mustafa Gazzi, Azize Masri, Mune Masri, Rufe Masri ve Salah Masri yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.