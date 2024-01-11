Lastiği patlayan TIR'a kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. 2 şeridin tamamen kapandığı kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.



İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salim Özcan, hastaneye sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından otoyola saçılan malzemeler temizlendi.



Duba önlemini aldığını belirten Yusuf Y., "Arızalıydı aracım. Ön lastik patladı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.