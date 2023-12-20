Lavabo açıcı bomba gibi patladı, vücudunun yüzde 35’i yandı

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından genç, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne yönlendirildi. Burada tedavisine başlanan vücudunun yüzde 35’inin yandığı öğrenilen genç adam, üç ayrı ameliyat geçirdi.



Lavaboyu açmak isterken bir anda büyük bir patlama yaşandığını ve korkuyla oradan uzaklaşmaya çalıştığını söyleyen talihsiz genç, “2 şişeyi beraber çalkalayarak aynı anda dökünce güçlü bir patlama yaşandı. Yüzüme, ayaklarıma döküldü o anki panikle kendimi dışarı attım. Sağ olsun vatandaşlar yardımcı oldu. Hiçbir şey hissetmedim sadece kendimi nasıl dışarı atabileceğimin paniğindeydim, olan oldu.” dedi.



Talihsiz gencin tedavi sürecine ilişkin konuşan Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, “Yüzde 35 civarı bir yanıkla bize geldi, hızlı bir şekilde tedavilerine başladık, 3 tane ameliyat geçirdi. Yüzü baya toparladı ama ayaklarındaki yerlere ileride belki deri nakli ihtiyacı olabilir.” ifadelerini kullandı.