Likya Yolu’nda kaybolan Alman turistlerden iyi haber

Demre’de Salı günü Likya Yolu’nda yürüyüşe çıkan 5 Alman turist, havadan ve karadan yapılan arama çalışmasıyla bulundu.



Alman turist grubunun kayboldu bilgisini alan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, denizden ve karadan arama çalışması başlattı.



Sahil hattında gerçekleşen arama çalışmaları sonucunda 3’ü çocuk 5 Alman turist, Demre İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından karada bulundu.



Çağıllı Plajı’ndan Sahil Güvenlik Botu ile kurtarılan turistler, Çayağzı Yat Limanı’na getirildi.



Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.