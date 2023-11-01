Likya Yolu’nda kaybolan Alman turistlerden iyi haber

Antalya’nın Demre ilçesinden de geçen Likya Yolu’nda kaybolan 3’ü çocuk 5 Alman turist, denizden ve havadan yapılan arama çalışması sonucu bulundu. Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Likya Yolu’nda kaybolan Alman turistlerden iyi haber

Demre’de Salı günü ’nda yürüyüşe çıkan 5 Alman turist, havadan ve karadan yapılan arama çalışmasıyla bulundu.

Alman turist grubunun kayboldu bilgisini alan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, denizden ve karadan arama çalışması başlattı.

Likya Yolu’nda kaybolan Alman turistlerden iyi haber - 1

Sahil hattında gerçekleşen arama çalışmaları sonucunda 3’ü çocuk 5 Alman turist, Demre İlçe Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından karada bulundu.

Çağıllı Plajı’ndan Sahil Güvenlik Botu ile kurtarılan turistler, Çayağzı Yat Limanı’na getirildi.

Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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