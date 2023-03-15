Liseler arası maçta 'Nazi selamı'

İstanbul'da "Üsküdar Amerikan Lisesi" ile "Ulus Özel Musevi Lisesi" futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya geldi.



Maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci yaşarken toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edildi.



Sosyal medyada tepkiye neden olan iddia sonrası okul yönetimi yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada "Bir oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz." denildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



"Türkiye Yahudi Toplumu"ndan da olayı doğrulayan bir açıklama geldi.

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