'Locada yer' kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi'ndeki eğlence mekanına giden bir grupla iş yeri sahipleri arasında "locada yer bulamama" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan grup, gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence mekanına geri döndü. İş yeri sahipleri ve grup konuşma için arabaya bindiği sırada yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada P.İ, C.A. ve Ş.K'yi silahla yaraladı.



P.İ. de olay anında silahla elinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hastaneye kaldırılan C.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Ş.K ise ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde götürüldü.



Polis, daha önce çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirtilen 4 şüpheliden, 3'ünü gözaltına alırken, kaçan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

