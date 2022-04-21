Lüks sitede ev sahibi uyurken 200 bin TL’lik soygun yaptı

İstanbul Esenyurt'ta bir şüpheli girdiği evde, ev sahipleri uyurken hırsızlık yapıp kaçtı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. Sabah saat 05.00 sıralarında lüks siteye gelen bir hırsız, gözüne kestirdiği evi kontrol ettikten sonra tornavida yardımıyla kapıyı açarak eve girdi.

İddiaya göre dakikalarca evin içinde gezinen ve gözüne kestirdiği 2 tablet bilgisayar, 1 laptop, 2 kol saati ve binlerce lira nakit parayı alan hırsız, girdiği balkondan çıkarak kayıplara karıştı.

200 BİN TL'LİK EŞYA ÇALDI

Ev sahibi Kaan Doğan ise güvenlikli sitede evlerinin ikinci kez soyulduğunu, yetkililerin bir an önce önlem anlaması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. Yaklaşık 200 bin TL’lik soygun yapan şüphelinin rahatlığı ise dikkat çekti.

Lüks sitede oturduklarına rağmen evlerinin iki kere soyulduğunu ifade eden Kaan Doğan, “Nişanlım ve arkadaşı, çocuklarıyla beraber saat 04.30 gibi sahura kalkıyorlar. Sahuru yaptıktan sonra yatıyorlar. Saat 05.00 gibi tanımadığımız biri önce içeriyi kontrol ediyor. Bir saat site içerisinde gezdikten sonra saat 06.00 sıralarında bu kapıdan içeri giriyor. Bir buçuk dakika kapıyı zorluyor" dedi.

Hırsız tornavida kullanarak içeri girdi

“4 AYDA EVİMİZE 2 KEZ HIRSIZ GİRDİ”



Hırsızın tornavida kullanarak kapıyı açıp içeri girdiğini belirten Doğan, "2 tane tablet, 1 tane bilgisayar, 2 tane kol saatimiz gitti. Bir miktar paramızı çaldılar. Ortalama 200 bin TL’yi buluyor. Özel sitede oturuyoruz. Güvenliğimiz var. Her şeyimiz mevcut. Aidat ödüyoruz. Ama karşılığında aldığımız hizmet, 4 ayda evimize 2 kere hırsız giriyor. Evimizin her tarafına kamera taktık. Korkuyoruz. Mağduruz. İnsanlar evde uyuyamıyorlar” diye konuştu.

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