Kadın turiste saldıran taksici için karar

Ataşehir'de FAS uyruklu kadın müşterisini döven taksicinin belgesi iptal edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 15:22

Kadın turiste saldıran taksici için karar

Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini döven sürücünün taksi kullanma belgesi süresiz iptal edildi.

Fetih Mahallesi'nde taksi sürücüsü E.Y'nin, Fas uyruklu müşterisi K.H'yi aralarında çıkan tartışmada darbetmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi.

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın ardından gözaltına alınan 34 TAR 79 plakalı aracın sürücüsü E.Y'nin taksi kullanma belgesi süresiz olarak iptal edildi.

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