Lüleburgaz'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 26 yaşındaki Emrah Kırca hayatını kaybetti.

Lüleburgaz'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

'nin Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde Emrah Kırca'nın (26) kullandığı motosiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kırca yere düştü.

Lüleburgaz'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü - 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kırca'nın hayatını kaybettiği ögrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...