Lüleburgaz'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde Emrah Kırca'nın (26) kullandığı motosiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kırca yere düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kırca'nın hayatını kaybettiği ögrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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