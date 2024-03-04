Lüleburgaz'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kırca'nın hayatını kaybettiği ögrenildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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