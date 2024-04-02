Maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta özel maden ocağında çalışan Soner Korkut (25), elektrik akımına kapıldı. Yaralanan madenci, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Korkut'un cenazesinin, otopsinin ardından Çaycuma ilçesi Dağüstü köyünde defnedileceği öğrenildi.



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