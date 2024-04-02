imsakiye

Maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta özel maden ocağında elektrik çarpması sonucu yaralanan 25 yaşındaki Soner Korkut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

'ta Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta özel maden ocağında çalışan Soner Korkut (25), elektrik akımına kapıldı. Yaralanan madenci, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korkut'un cenazesinin, otopsinin ardından Çaycuma ilçesi Dağüstü köyünde defnedileceği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...