Bartın’da maden ocağında vagonların arasına sıkışan işçi, yaşamını yitirdi.
Olay, 26 Aralık’ta, Amasra ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi.
Saat 16.00 - 24.00 vardiyasında, eksi 500 kotunda çalışan Ferdi Özgün, kömür galerisine mekanize direkler taşındığı sırada vagonların arasına sıkıştı. Mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgün, buradan da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Ferdi Özgün, hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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