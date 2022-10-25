Madenci yakınlarına destek 'torba teklif'e eklendi

Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına yönelik destek paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi.

Teklife, AK Parti milletvekillerinin sunduğu ve kabul edilen önergelerle 3 madde ihdas edildi.



Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına yönelik destek paketi düzenlemeye eklendi. Buna göre, kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan kanun hükümleri esas alınacak.



Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere "gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması" şartları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.



Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu düzenleme kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak, bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak.

ÖLEN SİGORTALININ AİLESİNDEN BİRİ KAMUDA İSTİHDAM EDİLECEK



Bu şekilde ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek.



İhdas edilen başka bir maddeyle, söz konusu maden işçilerinin yakınlarına tanınacak haklara yönelik tarih aralığı bulunan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.



İhdas edilen diğer maddeye göre, Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı yapımından etkilenen ailelerin, iskanlarının temini için yeniden yapılacak iskan etütleri ve devamında iskan edilecek ailelerin yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ilişkin işlemler, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.