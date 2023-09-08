Mağaza çalışanları ile müşteri çift birbirine girdi: O anlar kamerada

Olay geçtiğimiz günlerde Isparta’da bulunan bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan mağazada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş yaptığı ürünleri teslim almak için mağazaya giden H.A. ve M.A. çifti ile mağaza çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde M.A. isimli müşterinin mağazaya gelmesinin ardından mağaza çalışanı bir erkek şahıs tarafından dövüldüğü görüldü. Kavganın diğer çalışanlar tarafından ayrıldığı esnada M.A'nın eşi H.A'nın da başka bir kadın çalışanla kavgası görüntülere yansıdı.