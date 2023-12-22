Mahkeme binası önünde bomba paniği: Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim etti

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.



Etkisiz hale getirilerek incelenen pakette, bilye ile bir miktar barut bulunduğu belirlendi.



Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.