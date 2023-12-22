Mahkeme binası önünde bomba paniği: Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim etti

Adana’da Bölge İdare Mahkemesi binası önünde bomba paniği yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ramazan D. isimli kişi, hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polislere teslim etti. Olay üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, etkisiz hale getirilerek incelenen pakette, bilye ile bir miktar barut bulunduğu belirlendi.

Mahkeme binası önünde bomba paniği: Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim etti

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’da hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim eden zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’ndeki Adana Bölge İdare Mahkemesi önüne gelerek burada görevli polislere, elindeki kablo sarılı kutuyu uzatıp, hazırladığı patlayıcıyı teslim etmek istediğini söyleyen Ramazan D, gözaltına alındı.

Polisler, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak durumu bomba imha ekibine bildirdi.

Mahkeme binası önünde bomba paniği: Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı polise teslim etti - 1 Ramazan D, sevk edildiği adliyede tutuklandı

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.

Etkisiz hale getirilerek incelenen pakette, bilye ile bir miktar barut bulunduğu belirlendi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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