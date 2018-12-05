Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde "yüz tanıma sistemi" ile mesai kontrolü uygulamasının, özel hayatı ihlal kapsamında bulunduğu gerekçesiyle hukuka uygun olmadığına hükmedildi.



Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, AÜ Rektörlüğü Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünün Mart 2018'de parmak izi, yüz tanıma veya görüntülü kamera yoluyla kartlı geçiş yöntemleriyle mesai yapılabileceğine yönelik bir düzenlemenin olmadığı gerekçesiyle uygulamanın iptali için idare mahkemesine başvurdu.



AÜ Yönetimi ise mahkemeye yaptığı savunmada, uygulamanın çalışanların güvenlikli giriş çıkışını temin etmek, hırsızlık ve gasp gibi olayları önlemek, tıbbi cihaz ve malzemelerin korunmasını sağlamak amacıyla yüz okuma sisteminin getirildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.



"BAŞKA YERDE KULLANILMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK"



Bu kapsamda Antalya 2. İdare Mahkemesi, personelin fotoğrafını çekip öncesinde sisteme kayıtlı fotoğrafla eşleştirme yaparak ilgililerden kişisel veri alınması niteliği taşıyan Yüz Tanıma Sistemi'nin, "özel hayatı gizliliği" ve "uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını" gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılmayacağına dair bir güvencenin olmaması nedeniyle hukuka uygun bulunmadığı sonucuna karar verdi.

