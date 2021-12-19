Mahmutbey metrosu 8 ay aradan sonra kesintisiz sefere başlıyor

18 kilometrelik Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu 28 Ekim 2020’da işletmeye açıldı.

Ancak Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında kabarma meydana geldiği saptandı.

Bunun üzerine Mecidiyeköy ve Çağlayan arası, 7 Nisan'da işletmeye kapatıldı. Yüklenici firma sorunları gidermek için yeniden inşaata başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi herhangi bir harcamada bulunmadı. Mecidiyeköy ve Çağlayan istasyonları yarın sabahtan itibaren yeniden hizmete açılacak.



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