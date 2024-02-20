Makaron nedir, ne için kullanılır?

Makaron, sarmalık kıyılmış tütün mamulünde kullanılan boş filtreli sigara tüpünü ifade eder. Sarmalık kıyılmış tütün mamulünün birim ambalajı içerisinde, tütün miktarı ile orantılı miktarda yaprak sigara kağıdı veya makaron bulunması zorunludur. Sarmalık kıyılmış tütün mamulü, Tütün,Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan fabrika kurma, üretim ve satış izni alan firmalarca üretilir.



MAKARON ÜRETİMİ İÇİN BELİRLENEN ESASLAR

Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri Kurum'dan izin almak kaydıyla sarmalık kıyılmış tütün mamulünde kullanılacak yaprak sigara kağıdı veya makaronu kendileri üretebilecekleri gibi iç veya bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde dış piyasadan da tedarik edebilirler.



Makaron üreten makineler Kurumdan izin alınmak kaydıyla iç veya dış piyasadan temin edilebilir. Bu makinelerin nakli, devri ve ülke dışına çıkarılması Kurum iznine tabidir.



Makaron veya yaprak sigara kağıdı ithal etmek isteyen firmalar ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce bu malzemelerle ilgili belgeleri vererek uygunluk belgesi talebinde bulunurlar. Kurum gerekli göreceği ek bilgi ve belgelerle birlikte inceleyerek ekspertiz yapılmak kaydıyla uygunluk belgesi verir. Bu belge ekspertiz belgesiyle mutabık olması halinde geçerlilik kazanır. Gümrük idarelerince, ithal edilecek makaron imal makinesi, makaron veya yaprak sigara kağıdı için Kurumdan alınmış uygunluk belgesi ve/veya izin aranır.



Sarmalık kıyılmış tütün mamulü içerisindeki yaprak sigara kağıdı veya makaronlarda kullanılan kağıt, ilgili mevzuatında belirtilen standartlara uygun olmak zorundadır. Makaronlarda kullanılan filtreler, selüloz asetat (tow) dışında başka bir maddeden imal edilemez. Yaprak sigara kağıdı veya makaron üretiminde kullanılan boya maddeleri, gıda mevzuatına uygun gıda boyası cinsinden olmalıdır.