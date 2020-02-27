Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



PÜTÜRGE KAYMAKAMI AYDIN: BİZE İNTİKAL EDEN HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK



Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Aydın, tüm Malatyalılara ve ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.



İlçelerine bağlı mahallelerle irtibat halinde olduklarını belirten Aydın, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Mahallelerimizde araştırmalarımız sürüyor. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz" dedi.



Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine de şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadığı kaydedildi.