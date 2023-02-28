Malatya'da 5,6'lık deprem | Arama çalışmaları çökme riski nedeniyle durduruldu

Öte yandan, aynı bölgede yıkılan Çeçen Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları ise tamamlandı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.