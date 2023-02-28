Malatya'da 5,6'lık deprem | Arama çalışmaları çökme riski nedeniyle durduruldu

Malatya'daki dün saat 12.04'te meydana gelen 5,6'lık deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları 2 binada uzun saatlerdir sürüyordu. O binalardan birindeki çalışma sonlandırıldı, diğerinde ise çökme riski nedeniyle durduruldu.

Malatya'da 5,6'lık deprem | Arama çalışmaları çökme riski nedeniyle durduruldu

'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına çökme riskine karşı ara verildi.

Malatya'da 5,6'lık deprem | Arama çalışmaları çökme riski nedeniyle durduruldu - 1

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Çöşnük Mahallesi'ndeki Buhara Apartmanı'nın enkazında 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları, çökme riskine karşı durduruldu.

Arama kurtarma çalışmalarının binayı güçlendirme çalışmalarının ardından devam edeceği öğrenildi.

Malatya'da 5,6'lık deprem | Arama çalışmaları çökme riski nedeniyle durduruldu - 2

Öte yandan, aynı bölgede yıkılan Çeçen Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları ise tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

SON DAKİKA: Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler
SON DAKİKA: Malatya'da 5,6 büyüklüğünde | Son depremler Haberi Görüntüle

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