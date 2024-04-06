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Malatya'da bomba gibi patlayan konteyner halkı sokağa döktü

Malatya’da, bir insanı yardım vakfına ait konteynerde meydana gelen şiddetli patlama halkı sokağa döktü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

Malatya'da bomba gibi patlayan konteyner halkı sokağa döktü

Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi’nde iddiaya göre, Muhtar Sokak'ta Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara iftar yemeği hazırlanması için oluşturulan konteynerde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kent merkezin dört bir yanında hissedilen patlamada şans eseri yaralanan olmaz iken çevrede bulunan ev ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Malatya'da bomba gibi patlayan konteyner halkı sokağa döktü - 1

İlk belirlemelere göre, mutfak tüpünde sızan gaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu’da bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Patlama sesi ile çok sayıda vatandaşın bölgeye akın ettiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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