Malatya'da feci kaza: İkisi bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak ters döndü. Kazada ikisi bebek 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Haberler - İHA 14.05.2022 - 10:27

Malatya'da feci kaza: İkisi bebek 3 kişi hayatını kaybetti

'daki trafik kazasında 3 kişi öldü. Kaza, 05.30 sularında Malatya-Elazığ D-300 Karayolu Bent Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Şehmus Er (29) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçti, takla atarak ters döndü.

Feci kazada araç sürücüsü ile birlikte Enbiya Er (1) ve Zeynep Tuaç (1) olay yerinde hayatını kaybederken, Günay Er (20), Erdal Tuaç (39), Melekşah Tuaç (38) yaralandı.

Yaralıların Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, hayatını kaybedenlerin ise Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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