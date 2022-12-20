Malatya'da kaldırıma çıkan araç yayalara çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi.



N.S. idaresindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Bulvarı Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde kaldırımda yürüyen 18 yaşındaki Şemsettin Karadağ ve 17 yaşındaki Hivan Taşkıner'e çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan yayaların hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.