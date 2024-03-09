Malatya'da otomobil takla attı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin takla attığı kazada Cevriye Dürü yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Malatya'da otomobil takla attı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Görgü Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Galip T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilde yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cevriye Dürü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı 3 kişinin tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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