Malkara'da feci kaza: 15 yaralı

Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri Hereke Mahallesi mevkiinde otomobil sürücüsü Esin S. (29) önünde seyir halinde olan Aydın C. (46) yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.



Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Minibüs sürücüsü Aydın C. (46) ve yolcu olarak bulunan Nazmiye C. (48), Ömer C. (30), Eda C. (29) Osman C. (28), Orhan C. (26), Edanur C. (25), Ayhan C. (24), Tuğba C. (23), Şevval C. (16) ve Karan Erdi C. (1) ile otomobil sürücüsü Esin S. (29) yanında yolcu olarak bulunan Onur S. (26), Çağrı Ö. (25) ve Sena Nur D. (24) yaralandı.