Malkara'da feci kaza: 15 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk olmak üzere toplan 15 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malkara'da feci kaza: 15 yaralı

Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri Hereke Mahallesi mevkiinde otomobil sürücüsü Esin S. (29) önünde seyir halinde olan Aydın C. (46) yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüs sürücüsü Aydın C. (46) ve yolcu olarak bulunan Nazmiye C. (48), Ömer C. (30), Eda C. (29) Osman C. (28), Orhan C. (26), Edanur C. (25), Ayhan C. (24), Tuğba C. (23), Şevval C. (16) ve Karan Erdi C. (1) ile otomobil sürücüsü Esin S. (29) yanında yolcu olarak bulunan Onur S. (26), Çağrı Ö. (25) ve Sena Nur D. (24) yaralandı.

Malkara'da feci kaza: 15 yaralı - 1

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılmasının ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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