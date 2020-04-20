Malta'daki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı

Malta'dan Türkiye'ye dönene 104 kişi corona virüs tedbirleri çerçevesinde 14 gün karantinada tutulacak.

Anadolu Ajansı 20.04.2020 - 03:39

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Malta’da geçici süre için bulunan ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen 104 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel seferle yurda doğru yola çıktı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, corona virüs salgını sebebiyle yurda dönmek için Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğine talepte bulunan ve geçici süreyle bu ülkeye gelen Türk vatandaşları Malta'dan ayrıldı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı ve Büyükelçilik yetkililerinin, Malta Uluslararası Havaalanı'ndan uğurladığı öğrenci ve işçilerden oluşan 104 kişi, THY’nin özel seferiyle yerel saatle 12.30 civarında yola çıktı.

Malta'dan ayrılan Türk vatandaşları, Türkiye'de uygulanan tedbirler çerçevesinde 14 gün karantinada tutulacak.

Öte yandan Malta’da şu ana kadar üç kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplamda 427 kişiye virüs teşhisi konmuştu.

Ülkede, aktif corona virüs vaka sayısı ise 306'ya yükseldi.

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