Merakı başına iş açtı: Silah seslerini duyup balkona çıkınca vuruldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde silah seslerini duyup balkona çıkan bir kişi, bacağına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Merakı başına iş açtı: Silah seslerini duyup balkona çıkınca vuruldu

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde meydana gelen olayda U.G., husumetlisinin bulunduğu apartmana tüfek ile ateş açtı. Bu sırada seslerini duyan S.H., balkona çıkınca bacağına saçma isabet etti. S.H. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerin bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansta tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan U.G. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY YERİNDE 9 ADET BOŞ KARTUŞ BULUNDU

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri de, 9 adet boş kartuş buldu. Ayrıca, saçmaların isabet ettiği pencerenin camları kırılırken, balkon duvarında da zarar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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