Manisa'da 249 binada ağır hasar (Bakan Kurum'dan deprem açıklaması)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Manisa'da açıklama yaptı.

Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ilgili birimlerce giderildi. 2 bin 500 bina incelendi. Hasar tespit neticesinde ağır hasarlı Akhisar'da 134, Kırkağaç'ta 115 toplamda 249 binamızın olduğu; Akhisar'da az hasarlı 176, Kırkağaç'ta 184 toplamda 360 adet binanın olduğu tespit edildi.

Okullarımızın tamamı incelendi. Bir okulda az hasar diğerlerinin hasarsız olduğu tespit edildi. Mahallelerimizin hepsini inceledik. 5 mahallede bir caminin ağır hasarlı bir caminin de minaresinin ağır hasarlı olduğu tespiti yapıldı.

YIKIM YARIN BAŞLAYACAK

Ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılarımızı yaptık. Ağır hasarlı binaların yıkımı yarından itibaren başlayacak. Burada yaşayan insanlarımızı güvenli bir şekilde misafirhanelerimizde ağırlayacağız.

HASARLI BİNALAR İÇİN ÖDEME

Bu binalarda yaşayanları güvenli bir şekilde misafirhane ve otellerde misafir edeceğiz. İlk etapta 10 bin lira, toplamda 21 bin lira acil yardım ödeneği göndereceğiz. Az hasarlı binalar için 2 bin 500 lira toplamda 6 bin 500 lira göndereceğiz.

İlk etapta 10 bin lira ağır hasarlı binalar için az hasarlı binalar için 2 bin 500 bedeli pazartesi günü itibariyle kaymakamlıklara bildirilecek hesaplara yatırılacak.



İKİ İLÇEYE YÜZER KONUT

Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız.

Hiçbir şekilde vatandaşımızın mağduryetine izin vermeyeceğiz. Ülkemiz deprem bölgesi yılda 6 ve üzeri birçok deprem oluyor. Bir asırda yaşadığımız depremlerde 80 binin üzerinde canımız gitti."