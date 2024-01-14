Manisa’da cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Manisa’da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.



Olay, saat 12.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Kuyualan Camisi’nde meydana geldi. Öğle namazı için gelenler, cami tuvaletinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin Vahit Arslan olduğunu tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Arslan’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.