Manisa'da milyonluk tütün operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Turgutlu ilçesinde A.B. ve B.B. isimli şahısların iş yerinde ve aracında yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 350 bin TL olduğu değerlendirilen, 151 bin 837 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 233 bin 600 adet boş makaron, 345 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 35 kilogram nargile tütünü, 2 milyon 350 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Suçta kullanıldığı tespit edilen araca ise şerh konularak yedi emin otoparkına çekildiği, olayın şüphelileri ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

