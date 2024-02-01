Mansur Yavaş'tan adaylara YKS ücreti desteği

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 25 yaş altı sosyal destek alan adayların ücretlerini bu yıl da belediyenin vereceğini duyurdu. Yavaş paylaşımında ''Eğitimde fırsat eşitliği her çocuğun hakkı" ifadelerini kullandı.



Başvurular 1-20 şubat arası Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasından yapılabilecek. Geçen yıl oturum başına 115 lira olan üniversite sınavı ücreti bu sene 295 liraya yükseldi.