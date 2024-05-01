Memur-Sen Taksim’e çelenk bıraktı

Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı.

Memur-Sen Taksim’e çelenk bıraktı
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Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı.

Grup, yaşasın Özgür Filistin sloganı attılar.

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk "Bugün Samsun’da on binler toplanarak İnşallah emek ve dayanışma bayramını kutlayacağız. Bugün burada Taksim’de sembolik olarak çelengimizi bıraktık. Filistin’den Suriye’ye Arakandan Doğu Türkistan akan kan dursun vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz. İnsanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen çarpık düzene karşı inancın ve emeğin aziz sayıldığı bir geleceğe akla, vicdana ve ahlaka dayanan bir paradigmaya çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak hep birlikte emek sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz.” dedi.

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