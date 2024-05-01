Noterler bugün açık mı/kapalı mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?

Noterlerin bugün açık olup olmadığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler bugün açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

Noterler bugün açık mı/kapalı mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?

Noterlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olacağına yönelik araştırmalar başladı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi olmasıyla birlikte, noterlerde vekalet verecek veya başka işlerini halledecek vatandaşlar tatil araştırmasını sürdürüyor. Peki, noterler bugün açık mı/kapalı mı? Noterler 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?

Noterler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olduğu için bugün çalışmayacak.

Buna göre; Noterler, 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. 2 Mayıs Perşembe günü noterler mesaisine yeniden devam edecek.

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