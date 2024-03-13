imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Mansur Yavaş'tan, rakiplerine mal varlığı çağrısı: Bir an evvel açıklayın, herkes görsün

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını tüm detaylarıyla açıklayan ilk büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu söyledi. Yavaş, ''Göreve başlarken neydi, şimdi ne? Hepsi yazıyor. Bunu duyurmamıza rağmen hala rakiplerimizden tık yok. Bir an evvel açıklayın, herkes görsün.'' diye konuştu.

Mansur Yavaş'tan, rakiplerine mal varlığı çağrısı: Bir an evvel açıklayın, herkes görsün
Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Haberi Görüntüle

Büyükşehir Belediye Başkanı , seçim çalışmaları kapsamında, CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ile beraber Yapracık Aile Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

''MAL VARLIĞIMI TÜM DETAYLARIYLA AÇIKLAYAN İLK BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYI OLDUM''

Burada yaptığı konuşmada 'de yolsuzluğun bitirilmesi ile yoksulluğun önüne geçileceğini söyleyen Mansur Yavaş, "Ben ilk seçildiğim zaman çıktım, şeffaf olacağım dedim. Belediyemizin 5 yıllık mali raporunu açıkladım. Türkiye'de bir ilktir. Kuruşu kuruşuna zaten belediyenin web sayfasında günlük bütün harcamalarımız görünüyor. Daha sonra 5 yıl görevimiz bitti. Ben yine mal varlığımı tüm detayları ile açıklayan ilk büyükşehir başkan adayı oldum. Göreve başlarken neydi, şimdi ne? Bunların hepsi yazıyor.'' dedi.

''RAKİBİMİZ DAİRELERİ SAYMAKLA MEŞGUL HERHALDE''

''Bunu duyurmamıza rağmen hala rakiplerimizden tık yok.'' diyen Yavaş, şöyle devam etti:

''Dün duydunuz yine, 'Yapacağım, edeceğim.' dedi. Herhalde saymakla meşgul daireleri. Yani bu çok zor bir şey olmasa gerek. Mal beyanınız ne ise bunu ortaya çıkarırsınız. Biz artık belediyelerin yolsuzlukla anılmasını istemiyoruz. Utanıyoruz yoksa, 'Belediye başkanıyız' demekten. Görevimiz bitince halkın içerisinde tertemiz alınla, alnı açık bir şekilde dimdik yürümek istiyoruz. Olay bu. Onun için bir daha söylüyorum; bir an evvel açıklayın, herkes görsün, kimin neyi var? Bu konuda sizden de talep bekliyorum. Her gördüğünüz yerde bunu adayların kendisine dillendirin.''

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...