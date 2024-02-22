Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.



Yavaş, 2009, 2014, 2019'daki yerel seçimler öncesi mal varlığını açıkladığını belirterek "2019'da göreve geldiğimde açıkladığımda şimdiki ile arasındaki farkı da açıkladım ki insanlar farkı görsün. Artık siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı." dedi.



Geliri iyi olanlar ile olmayanlar arasındaki farkın çoğaldığına dikkat çeken Yavaş, "Bunu sosyal desteklerden anlıyoruz. Türkiye'deki bu dengesizliği, yolsuzluğa bağlıyorum." diye konuştu.



"Açık bir şekilde gelirimi giderimi açıkladım." diyen Yavaş, "Rakiplerimin de açıklamasını beklerim ama açıklamazlarsa kendi takdirleri. Her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



"BÜTÜN İHALELERİMİZİ ŞEFFAF YAPIYORUZ"



Rakiplerinin de mal varlıklarını açıklamalarında yarar olduğunu düşündüğünü belirten Yavaş, "Halkın siyasetçiye olan güvenini başka türlü yeniden tesis etmemiz mümkün değil. Sadece mal varlığını değil, bizim başlattığımız bazı uygulamalar var. Bütün ihalelerimizi şeffaf yapıyoruz. Bütün Türkiye'de böyle olması, canlı yayınlanması lazım. Sayıştay raporlarının mali durumlarının hepsi yayınlanmalı, şirketler dahil. Ancak böylelikle vatandaş verdiği vergilerin, ödediği paraların nerelere gittiğini anlayabilir. Bunu düzenli olarak açıkladığımız gibi yaptığımız bazı büyük projeleri pankart asma suretiyle halka da duyuruyoruz. Bu uygulamanın da Türkiye'de yayılmasını isterim açıkçası." dedi.



MAL VARLIĞININ AYRINTILARI



Mansur Yavaş, dün akşam kendisinin ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığını sosyal medya hesabından açıkladı.



Buna göre; Mansur Yavaş'ın 2019 yılı mal varlığı; Beypazarı ilçesi İnözü mevkisinde bağ evi, Beypazarı ilçesi Akyazı mevkisinde arsa, Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi'nde 2 hisseli arsa, Nursen Yavaş ile müşterek Çankaya ilçesinde daire 240 bin lira nakit. Avukatlık ortaklığının 1/3 hissedarlığından vekalet ücreti alacakları oldu. Eşi Nursen Yavaş'ın 2019 yılı mal varlığı ise Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi'nde mirastan intikal hisseli bahçe, Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi'nde hisseli arsa, İzmir Bayraklı'da devam eden kooperatif hissesi. 400 bin lira değerinde çeşitli ziynet eşyası oldu.



Mansur Yavaş'ın 2024 yılı mal varlığı şöyle:



Beypazarı Ayvaşık Mahallesi'nde arsa. Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde arsa içinde hisse. Beypazarı'nda 2018 yılında Ankara 63'üncü Noteri'nin 29559 yevmiye nolu arsa payı karşılığı sözleşmesi gereğince elde edilen 10 konuttan 8'inin ve 1 bağın satışından, ayrıca kayınvalidesi Nevin Kıvanç'a ait dairenin Haziran 2022’de satışından elde edilen 765 bin lira dahil yaklaşık 9 milyon lira değerinde menkul kıymet ve altın. Beypazarı'nda 2019 mal beyanında bildirilen kat karşılığı sözleşme ile verilen arsadan elde edilen 11 tam, 1 yarım hisse iş yeri. Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde yarım konut hissesi. Beypazarı'nda 2019 mal beyanında bildirilen kat karşılığı sözleşme ile verilen arsadan elde edilen 2 daire. Aylık yaklaşık 100 bin lira kira geliri. Bankada 120 bin lira nakit. Eşi Nursen Yavaş'ın 2019 yılı mal varlığı da Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde bahçe içinde 3/8 oranında hisse. Beypazarı Beytepe Mahallesi'nde iş yeri içinde 3/8 oranında hisse. Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde arsa içinde 1/10 oranında hisse. Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde arsa içinde 12/1000 oranında hisse. 2019 yılında beyan edilmiş olan çeşitli ziynet eşyası. İzmir Bayraklı'da Haziran 2022'de konut yapı kooperatif hissesi satışından elde edilen yaklaşık 1 milyon 830 bin lira. 2015 model otomobilin satışından elde edilen 920 bin lira. Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde yarım konut hissesi. 2 milyon 175 bin 985 liraya alınan 2023 model otomobil. Mansur Yavaş'ın mevcut borçları; 2020 Mayıs ayında çekilen 1 milyon 250 bin lira kredinin kalan 15 taksiti.

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