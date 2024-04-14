Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Mardin hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 18°. 16 Nisan 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°.
Bugün
18/
12
Yarın
18/
13
Salı
23/
11
Çarşamba
24/
11
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