Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. Yarın için Mardin hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 18°. 16 Nisan 2024 Salı Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°.