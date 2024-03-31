Mardin Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Mardin Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Mardin Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Mardin Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.
Saat 00.35 itibarıyla sonuçlar;
Açılan Sandık: %91.43
AK Parti adayı Abdullah Erin: 99.313 - Oyların yüzde 28.75
DEM Parti adayı Ahmet Türk: 193.083 - Oyların yüzde 55.89'u
Mardin İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Mardin seçim sonuçları, Mardin ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Mardin YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Mardin ilçe ilçe seçim sonuçları:
Artuklu Seçim Sonuçları
Dargeçit Seçim Sonuçları
Derik Seçim Sonuçları
Kızıltepe Seçim Sonuçları
Mazıdağı Seçim Sonuçları
Midyat Seçim Sonuçları
Nusaybin Seçim Sonuçları
Ömerli Seçim Sonuçları
Savur Seçim Sonuçları
Yeşilli Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Mardin Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Abdullah Erin Seçim Sonuçları
Süleyman Akar Seçim Sonuçları
Hasan Erçelebi Seçim Sonuçları
İbrahim Atmaca Seçim Sonuçları
Ahmet Türk Seçim Sonuçları
Kadir Gökçen Seçim Sonuçları
Mehrali Yücedağ Seçim Sonuçları
Hakan Kazan Seçim Sonuçları
Arzen Aras Güler Seçim Sonuçları
Yasin Özdemir Seçim Sonuçları
Ömer Durak Seçim Sonuçları
İsmail Çevik Seçim Sonuçları
Selman Deniz Seçim Sonuçları
Abdulkadir Turan Seçim Sonuçları
Ahmet Kara Seçim Sonuçları
Mehmet Fidan Seçim Sonuçları
Abdulkadir Kerimoğlu Seçim Sonuçları
Mehmet Ali Kılıç Seçim Sonuçları
Zeynettin Bozan Seçim Sonuçları
Abdurrahman Uncu Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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