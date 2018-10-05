Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin merkez, Kızıltepe, Mazıdağı ve Midyat ilçeleri ile Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca ruhsatsız silah ve bu silaha ait 7 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 16 kartuş, örgütsel doküman ile 20 gram esrar ele geçirildi.