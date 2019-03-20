Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Mart'ta Nusaybin'in kırsal Üçköy ve Dağiçi mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Yaman-27 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, tespit edilen sığınak ve barınaklarda 6 büyük tüp içerisine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yaklaşık 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre mazot ile yangın söndürme tüpü ele geçirildi.
Söz konusu sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi, el yapımı patlayıcılar imha edildi. Bölgede operasyon sürüyor.
Mardin'de 6 büyük tüpe tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Nusaybin'de 6 büyük tüpe tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile yaklaşık 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Mart'ta Nusaybin'in kırsal Üçköy ve Dağiçi mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Yaman-27 Operasyonu" düzenlendi.