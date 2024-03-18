Mardin'de Halk Eğitim Merkezi müdürü taciz iddiasıyla açığa alındı

Nusaybin Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli E.S., evli ve 2 çocuk babası kurum müdürü M.E.D.’nin kendisini 3 ay boyunca taciz ettiğini iddia ederek, Mardin Valiliği’ne şikayet dilekçesi verdi.



Dilekçenin incelenmesinin ardından M.E.D. açığa alındı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.