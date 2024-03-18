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Mardin'de Halk Eğitim Merkezi müdürü taciz iddiasıyla açığa alındı

Mardin'de 62 yaşındaki Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.E.D. usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli 33 yaşındaki E.S.’yi taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de Halk Eğitim Merkezi müdürü taciz iddiasıyla açığa alındı

'in Nusaybin ilçesindeki bir Halk Eğitim görev yapan müdürü 62 yaşındaki müdür M.E.D iddiasıyla açığa alındı.

Mardin'de Halk Eğitim Merkezi müdürü taciz iddiasıyla açığa alındı - 1

Nusaybin Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli E.S., evli ve 2 çocuk babası kurum müdürü M.E.D.’nin kendisini 3 ay boyunca taciz ettiğini iddia ederek, Mardin Valiliği’ne şikayet dilekçesi verdi.

Dilekçenin incelenmesinin ardından M.E.D. açığa alındı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. 

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