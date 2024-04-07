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Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi, Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Ali A. (20), Mehmet Salih K. (23), Abdulkadir A. (22), Tayyip Erdoğan B. (23), Yusuf O. (20) ve Ahmet B. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Yusuf O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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