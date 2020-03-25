Marketteki sütleri içip tekrar rafa bırakan çocuk yakalandı

Adıyaman'da, marketteki sütleri açıp içtikten sonra tekrar rafa koyduğu anları sosyal medyada paylaşan çocuk, insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 10:22 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 10:27

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Adıyaman'da bir kişinin market rafındaki süt kutusunu açıp içtikten sonra tekrar rafa koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerde yer alan şüphelinin 15 yaşındaki M.M.T. olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, M.M.T. insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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