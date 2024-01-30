Marmara’da deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli

İstanbul’dan Bursa ve Yalova’ya yapılacak bazı deniz otobüsü seferleri, Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara’da deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli

Deniz Otobüsleri (), olumsuz hava koşulları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.30’da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 12.30’da -Yenikapı-Kadıköy, 15.00’te Pendik-, 15.30’da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 16.00’da Yalova-Pendik, 17.00’de Pendik-Yalova, 18.00’de Yalova-Pendik ve 19.00’da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları, saat 19.00’da Pendik-Yalova ve 20.00’de Yalova-Pendik seferleri ise tarife değişikliği nedenleriyle iptal edildi.

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